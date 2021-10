[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 5일 미래소방관을 육성하기 위한 직업체험교실을 운영했다.

이날 교육은 광주중학교 강당에서 3개 학급이 참여한 가운데 ▲소방서 업무 안내와 소방관 직업소개 ▲소방관련 퀴즈풀이를 통한 소방진로탐색 ▲ 교육의 참여도를 높이기 위한 QCPR 마네킨 활용 게임형 심폐소생술 실습순으로 진행됐다.

교육신청은 진로체험지원전산망(꿈길) 홈페이지에 접속해 진로체험처 검색을 통해 신청하거나 교육담당자에게 연락하여 협의 후 신청이 가능하다.

양영규 서부소방서장은 “청소년기에 안전의식을 함양하여 안전문화를 확산시키고 진로 설계 지원을 통해 미래소방관을 육성할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr