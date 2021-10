지스트, 예비창업패키지 특화분야 맞춤형 심화교육 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원)는 광주지역의 인프라를 적극 활용하여 ‘2021년 예비창업패키지 맞춤형 심화교육’을 성료했다고 5일 밝혔다.

지스트는 인공지능을 활용한 기술 중심으로 사업아이템의 우수성, 사업화 가능성 등을 평가하여 창업 사업화를 이룰 수 있도록 물적, 인적 자원을 지원해주고 있다.

지스트에서 주관하는 예비창업패키지 특화분야는 인공지능(AI) 분야이며, 선정된 총 37명의 예비창업자를 대상으로 지난 7월에 진행된 역량강화 교육에 이어 10월 1일(금)에 맞춤형 심화과정을 비대면 강의로 진행하였다.

맞춤형 심화교육은 ▲마케팅&브랜딩(설득 커뮤니케이션, TPCM Model) ▲백전백승하는 IR교육(피치덱 구성 및 제작, 투자자를 설득시키는 IR피칭) ▲투자유치 및 VC투자의 이해(실제사례를 통한 투자유치 전략, VC심사역이 바라보는 투자관점, 스타트업에 대한 조언)에 대해 강의형과 멘토링형으로 나뉘어 진행됐다.

조병관 지스트 창업진흥센터장은 “수준 높은 교육을 위해 창업자들의 만족도가 높은 강사진을 심화교육에 배치하여 진행하였다”면서 “다양한 창업교육 프로그램을 통해 예비창업자들이 성공적인 창업 사업화를 이룰 수 있도록 최선을 다해 지원 하겠다”고 말했다.

한편, 후속교육으로 오는 10월 말에 2021년 예비창업패키지 개방형 심화교육이 진행될 예정이다. 해당 교육은 예비창업패키지 주관기관들이 각각 기획한 교육을 하나의 온라인 플랫폼에 담아 예비창업자들이 원하는 교육을 선택해 듣는 방식으로 진행된다.

