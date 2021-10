가야 대표하는 합천 ‘삼가고분군’ 사적 지정 예고

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상남도 합천군은 ‘삼가고분군’(三嘉古墳群)이 문화재청을 통해 국가 사적으로 지정 예고됐다고 5일 밝혔다.

삼가 고분군은 30일간 예고를 통해 의견을 수렴한 후 문화재위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화재 사적으로 지정될 예정이다. 합천 삼가고분군은 경남 내륙 대규모의 고분군이며, 옥전고분군과 더불어 합천을 대표하는 가야 무덤 유적으로 인정받고 있다.

고분군은 남강을 통한 문화 교류를 배경으로 성장한 세력의 고분군으로, 크고 작은 봉토분 330여기가 확인됐다.

합천 삼가고분군은 1981년 처음 발굴조사가 이뤄진 후 2021년까지 총 여덟 차례의 시굴·발굴 조사가 진행됐다. 그간 봉토분 40여 기, 목곽묘 50여 기, 석곽묘 120여기가 확인됐다.

특히 2018년 정밀지표조사를 시작으로 2019년 가지구 24호분, 2020년 다지구 69·70호분, 2021년 가지구 52호분까지 지속적인 조사를 진행하고 있다.

합천 삼가고분군에서는 발굴조사를 통해 중소형 봉토분에서 삼가지역의 독특한 무덤 구조인 삼가식고분이 확인되고 있다.

삼가식 고분은 하나의 봉분에 매장 주체부를 매장하고, 이후 봉분 일부를 절개해 새로운 매장 주체 부를 구성한다. 이러한 행위가 여러 번 이뤄지면서 거대한 하나의 봉분을 완성하게 된다. 각각의 매장 주체 부를 파괴하지 않고 묘역을 확장하는 것이 특징이다.

삼가식고분은 삼가고분군 주변의 소오리고분군, 안계리고분군, 의령 천곡리고분군을 비롯해 남강유역의 산청 명동고분군, 진주 가좌동고분군 등에서 확인되고 있다.

문준희 군수는 “경상남도와 협조하여 삼가고분군에 대한 국가사적 지정을 진행해 왔다”며 “사적 지정 이후에도 고분군에 대한 정비와 조사 연구가 원활히 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

