[2021 국감]"4월에 알고도"…'화천대유' 경찰 수사 지지부진 질타

경찰청 국정감사 현장

검·경 합동수사 요구 목소리

윤석열 장모 농지법 위반 의혹 수사 요구도

[아시아경제 이관주 기자] 5일 국회 행정안전위원회의 경찰청 국정감사에서 경기 성남시 대장동 개발 사업 특혜 의혹에 대한 경찰의 지지부진한 수사를 두고 질타가 이어졌다.

위원들은 앞서 4월 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 화천대유자산관리(화천대유) 관련 수상한 자금 흐름을 포착해 경찰에 정보를 전달했음에도 5개월 동안 경찰 수사가 별다른 진척이 없었다는 점을 지적했다.

서범수 국민의힘 의원은 "4월에 인지했으면 검찰보다 훨씬 빨랐을텐데 전혀 수사를 못하고 묵살하다가 언론보도로 부각되자 전담팀을 꾸렸다"며 "검찰은 압수수색 등 여러 진척이 있는데 5개월 먼저 단서를 잡은 경찰은 아무 것도 없다"고 비판했다. 이은주 정의당 의원도 "경찰 수사가 언론 뒷꽁무니도 따라가지 못하고 있다"고 질타했다.

검·경 합동수사 내지 특검 도입을 요구하는 목소리도 나왔다. 박완주 더불어민주당 의원은 "검·경이 이중으로 조사하고 자금을 추적하면 비효율적"이라며 "합동수사를 해야 한다고 생각한다"고 강조했다. 김형동 국민의힘 의원은 "비효율적 수사를 진행할 바에는 특검에 넘기는 게 낫지 않나. 경찰이 공연한 오해에서 벗어날 수 있다"고 따졌다.

이 같은 지적에 김창룡 경찰청장은 "FIU 정보를 분석하는 과정이 필요했다"며 "국가수사본부에서 다각적 방안을 동원해 철저히 밝혀낼 것이라 믿는다"고 말했다.

여당에서는 윤석열 전 검찰총장 장모 최모씨의 농지법 위반 의혹을 집중적으로 거론하며 경찰 수사를 촉구했다. 이해식 더불어민주당 의원은 "최씨가 경기 양평 공흥지구 민간개발에서 도합 1000억원 가까운 개발 이익을 창출했는데 민간개발을 미리 알고 있었을 것으로 추정된다"며 경찰 수사를 요구했다. 같은 당 백혜련 의원도 "농지를 이용한 투기로, 농지법 위반이 확실하다"고 지적했다. 김 청장은 이에 대해 "자경 의사가 없다고 판단되면 농지법 위반이라고 볼 수 있을 것"이라고 답했다.

