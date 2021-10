윤미향, '후원금 사적사용' 논란에 “사실 아니다” 반박

[아시아경제 전진영 기자] 윤미향 무소속 의원이 일본군 위안부 피해자 할머니들을 위한 정의기억연대 자금을 사적으로 사용했다는 언론 보도에 대해 “사실이 아니다”라고 반박했다.

윤 의원은 5일 페이스북에서 검찰 공소장을 토대로 한 조선일보 보도를 언급하며 “보도는 사실이 아니며, 검찰의 공소사실을 확정된 범죄로 치부하며 인신공격을 서슴지 않는 보도에 대해 강력히 항의한다”고 말했다.

앞서 조선일보는 국회 법제사법위원회 소속 전주혜 국민의힘 의원이 법무부로부터 제출받은 자료를 토대로 윤 의원이 정의연에서 모금한 돈을 음식점이나 마사지숍 등에서 사적 사용했다고 보도했다.

윤 의원은 “조선일보는 해당 기사에서 모금한 돈을 제 개인 용도로 쓴 것처럼 주장하나, 언급한 건들은 행사 경비를 비롯한 공적 업무 또는 복리후생 비용으로써 공금 회계 처리한 것”이라며 “일부 개인적 용도의 지출은 모금한 돈이 아닌 제 개인 자금에서 지출됐다”고 반박했다.

이어 “무엇보다 조선일보가 고인이 된 쉼터 소장님의 개인 자금 거래 건마저 저와 연관된 횡령처럼 보도하면서 사자에 대한 명예훼손을 다시 반복하는 데 대한 분노를 금할 수 없다”고 비판했다.

그러면서 조선일보를 향해 “검찰의 공소사실을 범죄로 단정짓고 악의적으로 보도하는 작금의 행태를 멈출 것을 강력히 요구한다”며 “검찰의 무리한 기소가 불러온 오늘의 부당한 상황을 끝까지 잘 헤쳐 나가겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr