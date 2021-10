대만 "中, 전쟁 일으키면 끝까지 싸울 것" 강력 경고

[아시아경제 김수환 기자] 중국 군용기에 의한 역대 최대 규모의 대만 방공식별구역(ADIZ) 침범이 발생하면서 대만과 중국 간 긴장이 최고조로 치닫는 가운데 대만이 중국과의 전쟁 발발시 끝까지 싸울 것이라고 강조했다.

5일 대만 현지언론에 따르면 우자오셰 대만 외교부장(장관)은 전날 방영된 호주 공영 ABC 방송과의 사전 인터뷰에서 이같이 밝혔다.

우 부장은 "만약 중국이 대만을 공격한다면 그들에게도 막대한 손해가 닥칠 것"이라고 경고했다.

이어 현재 대만이 중국과의 전쟁에 대비하고 있다면서 이같은 정세에 대응할 수 있도록 호주 등 민주주의 국가 파트너들과 정보 교류를 희망한다고 덧붙였다.

그러면서 대만은 비대칭 전력을 발전시켜야 하며, 만약 전쟁이 발생하면 중국 패퇴를 위한 기존과는 전혀 다른 새로운 패러다임이 필요하다고 강조했다.

앞서 지난달 중순 미·호주 외교·국방 장관 '2+2회담(AUSMIN)' 직후 공동회견에서 미국과 호주가 대만을 중요한 파트너(critical partner)라고 언급하며 관계 강화에 나설 의사가 있다고 밝힌 바 있다.

아울러 오는 8일 열릴 예정인 위산포럼에 토니 애벗 전 호주 총리가 참석할 예정이다.

한편 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 중국 군용기가 연일 대만 주변 공역에 대규모로 진입하는 것과 관련해 대만해협의 평화와 안정적인 현재 상황을 심각하게 파괴한다고 지적했다. 이어 비평화적이고 무책임한 도발 행위를 중지할 것을 중국에 촉구했다.

대만 국방부 싱크탱크인 국방안전연구원(INDSR) 쑤쯔윈 연구원은 최근 중국 군용기의 대만 ADIZ 진입은 최근 대만 동북쪽에서 미국과 영국의 항모 및 일본 등의 군함이 참가한 합동 훈련에 대한 반발 때문이라는 의견을 내놓았다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr