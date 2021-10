"시중은행 중간금리 대출, 크게 감소"

진선미 더불어민주당 의원

"2018년부터 꾸준히 감소"

[아시아경제 성기호 기자] 시중은행의 중간금리 대출이 크게 감소한 것으로 나타났다.

국회 정무위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원은 5일 금융감독원 규정 '중금리 대출' 공급총액을 분석한 결과, 지난 2018년에서 지난해까지 최근 3년간 5대 은행의 중금리 대출 취급액은 1752억원(약 42%) 감소했다고 밝혔다.

5대 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협))의 총 중금리대출 취급액은 2018년 4130억원에서 2019년 2675억원, 지난해 2379억원으로 감소세를 나타냈다.

중금리 대출 감소폭을 은행별로 보면 신한은행이 1148억 원(53%)으로 가장 많았고, 이어 하나은행 681억 원(55%), 국민은행 433억 원(76%), 농협은행 184억 원(93%) 순이었다.

반면 금융위원회 자료에 따르면, 전체 은행의 중금리 대출은 2016년 7조1천억 원, 2018년 7조6000억 원, 2018년 7조7000억 원, 2019년 8조9000억 원, 지난해 9조8000억 원으로 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

진 의원은 "중금리대출이 확대되면 중신용자의 이자 부담이 경감되며, 고금리로 이미 대출을 받은 사람들에게도 낮은 금리로 전환할 수 있는 추가적 기회가 된다"며 "리스크 관리에 급급하기보다 대형 은행으로서의 사회적 책무를 달성하길 기대한다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr