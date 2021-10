전북도, 미세먼지 저감 생활권 숲 확대

국비 76억여 원 확보…15.3ha 숲 조성 예정

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도가 미세먼지 저감을 위한 생활권 숲을 확대 조성한다.

5일 전북도는 2022~2023년 미세먼지 차단 숲 조성사업에 6개 사업이 선정됨에 따 국비 76억5000만원을 확보했다고 밝혔다.

이번에 선정된 지역은 전주·완주 산업단지 인근 유휴부지, 군산 새들 근린공원, 군산·익산 폐철도 부지 등 15.3ha다.

전북도는 확보한 국비와 지방비를 포함해 153억원을 투자해 규모에 따라 2022년 1개년, 2022~23년 2개년에 걸쳐 사업을 추진할 계획이다.

미세먼지 차단 숲은 산업단지와 주요 도로변 등 미세먼지 발생원 주변에 숲을 조성하는 사업으로 나무를 통해 미세먼지를 흡수·흡착·차단하는 사업이다.

전북도는 이외에도 쾌적하고 안전한 통학로 조성을 위한 2022년 자녀안심 그린 숲 조성사업에 익산 이리백제초~이리마한초 구간과 완주 청완초·봉서초 구간이 선정됐다며, 국비 2억원도 확보해 내년 초부터 사업을 추진할 예정이라고 덧붙였다.

