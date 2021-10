트랜스베버리지, 싱글몰트 위스키 '글렌그란트' 15년 출시

[아시아경제 임혜선 기자]프리미엄 주류 브랜드를 수입·유통하는 트랜스베버리지가 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 '글렌그란트(Glen Grant)' 15년을 출시한다고 5일 밝혔다.

싱글몰트 위스키 글렌그란트 15년은 ‘비냉각여과’(Non-Chill Filtered)를 통해 만든 ‘배치 스트렝스’(Batch Strength) 제품으로 마스터 디스틸러 ‘데니스 말콤’의 60년 위스키 노하우가 담겼다. 섬세한 꽃향과 풍부한 과실향, 고소한 너트의 맛을 훌륭하게 표현한 것이 특징이다.

배치 스트렝스란 소비자가 해당 제품을 최고의 상태로 경험하기 위해 마스터 디스틸러가 설정한 최적의 ABV(위스키에 포함된 알코올의 양)를 뜻한다.

'글렌그란트'는 이탈리아에서 가장 많이 판매되는 싱글몰트 위스키다. 복합적인 과일, 꽃, 견과, 향신료, 스윗츠, 오크를 다양하게 음미할 수 있다. 특정한 맛과 향이 지배적인 대중적인 브랜드들과 확연히 구별되어, 위스키를 좀 더 깊이 있게 즐기고자 하는 중, 상급 소비자들에게 인기가 높다.

글렌그란트의 창립자인 제임스 그란트 소령은 우아하고 정제된 싱글몰트 위스키를 추구했다. 그는 최고의 싱글몰트 위스키를 위해 독특한 긴 목의 증류기와 정화장치를 고안했다.

대부분 숙성까지만 증류소에서 마치고 병입은 외주를 주거나 다른 도시로 이동해 진행하는 다른 위스키들과 달리, 글렌그란트는 병입과 포장 시설까지 갖춘 스코틀랜드 스페이사이드내 유일한 증류소로 모든 공정을 한 증류소에서 컨트롤함으로써 항상 일정한 퀄리티를 내고, 마지막 공정까지 책임지고 완벽한 한 병을 생산하고 있다.

글렌그란트는 권위있는 위스키 안내서 중 하나인 짐 머레이의 위스키 바이블에서 꾸준하게 높은 점수와 상을 받았다. 글렌그란트10년은 ‘올해 최고의 10년 이하 싱글몰트 스카치 위스키’ 상을 2013년부터 2020년까지 연속으로 수상했다. 글렌그란트 18년은 ‘올해 최고의 스카치 위스키‘ 상을 2017년부터 2020년까지 4년 연속, 올해에는 글렌그란트 15년이 ‘올해 최고의 스카치 위스키’ 상을 받았다.

