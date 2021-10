DGB대구은행, 창립54주년 기념 ‘10月 ESG 실천의 날’ 실시

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 창립54주년을 기념해 기업의 사회적 책임 제고 및 선한 영향력을 확산하기 위해 지역민과 함께 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 실천의 날’ 행사를 10월 한 달 간 실시한다고 5일 밝혔다.

‘선한 영향력을 확산하는 DGB대구은행이 창립 54주년을 맞아 고객과 함께 ESG를 실천합니다’라는 슬로건으로 실시되는 이번 캠페인에 고객들은 ‘DGB대구은행과 고객이 함께하는 인스타그램 인증 이벤트’로 참여할 수 있다.

ESG 활동 참여 및 지역배달앱 사용 인스타그램 피드 인증으로 진행되는데, ESG활동 이벤트는 오는 28일까지 실시된다. 기후변화 대응 및 친환경 활동, 지역사회공헌을 비롯해 ESG활동 전반에 관한 사진을 해시태그(#DGB대구은행#DGB54주년#취임1주년#DGBESG)와 함께 업로드하면 된다.

DGB대구은행 공식 인스타그램 계정에 업로드되는 공지 피드를 리그램한 후 해시태그를 추가하는 방법으로도 참여할 수 있으며, 창립54주년을 기념해 매주 54명을 추첨해 스타벅스 기프티콘이나 지역배달앱 대구로(대구형 배달앱)와 먹깨비(경북형 배달앱 포인트를 지급할 예정이다.

기업의 사회적 책임경영 측면에서 전체 DGB대구은행 임직원들이 지역 공공 배달앱 대구로와 먹깨비 설치 및 사용에도 적극 나선다는 방침이다. 지역민들과 함께 홍보 및 사용 활성화를 위한 캠페인도 실시하는데, 인스타그램 ESG 이벤트와 같이 지역 공공 배달앱 사용을 인증 하면 경품 행사에 자동 응모된다. 특히 DGB대구은행 BC카드를 사용해 10월 한 달 간 배달앱을 사용하면 4000원의 할인 혜택도 받을 수 있다.

코로나19 장기화에 따른 침체된 지역 경제 활성화를 위한 책임경영 차원에서는 DGB어깨동무종합지원센터의 자영업자 무료 지원 프로그램 안내 및 지역상생 활동 독려, 지역 혈액 부족에 따른 DGB임직원 헌혈 기부 행사 등을 진행한다. 이밖에도 창립 54주년을 기념해 10월 독도의 날 기념 독도 관련 온라인 독도 사진전, 독도 특판 신상품, 스크린골프 대회 등의 풍성한 행사가 한 달 간 이어진다.

임성훈 은행장은 “고객의 사랑으로 성장한 DGB대구은행이 창립 54주년을 맞아 실시하는 고객과 함께하는 ESG 행사에 많은 참여를 부탁드리며, 이를 통해 환경보호 및 지역경제 활성화에 한 번 더 관심을 가지게 되는 계기가 되길 바란다”면서 “코로나19 장기화에도 제 자리에서 최선을 다하는 고객을 적극 지원해 ‘고객을 부자로 만드는 1등 조력(助力) 은행’의 고객감동경영 목표 달성을 위해 지속 노력하겠다”는 뜻을 밝혔다.

