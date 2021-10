대한항공, 'A220 항공기 최우수 운항사' 선정

운항 정시율 99.63%로 최고 기록

대한항공이 전세계 항공사 가운데 처음으로 에어버스사의 A220 항공기에 대한 최우수 운영항공사로 선정됐다.

대한항공은 4일(현지시간) 미국 보스톤에서 국제항공운송협회(IATA) 주관으로 열리는 IATA 연차총회에서 '에어버스 A220 항공기 최우수 운항사(Best Operational Excellence) 2021' 을 수상했다고 밝혔다.

에어버스사는 비행시간 및 횟수 등 운항 실적을 고려한 운항 정시율 실적을 종합적으로 평가해 자사 생산 기종에 매 2년 마다 최우수 운영항공사를 선정, 발표한다. A220 기종에 대한 최우수 운영항공사 선정은 올해가 처음이다.

대한항공의 A220 기종은 지난해 8월부터 올해 7월까지 전세계 항공사들 중 가장 높은 99.63%의 운항 정시율을 기록한 바 있다. A220 항공기 세계 평균 운항정시율은 약 99% 수준이다.

운항 정시율은 항공사의 항공기 운항능력을 검증하는 대표적 국제지표로 항공기가 정비 결함에 따른 지연이나 결항 없이 계획된 출발 시각으로부터 15분 이내에 출발한 횟수를 전체 운항 횟수로 나누어 산출한 백분율이다.

운항 정시율 99.63%는 항공기 1000회 운항 시 정비 결함에 따른 지연이나 결항이 3.7회에 불과하다는 의미이다. 운항 정시율이 높다는 건 정비 원인으로 인한 지연 및 결항 편수가 적다는 것으로 항공사가 사전 예방정비와 안전관리 및 그에 따른 승객 서비스 및 안전도가 높다는 것을 뜻한다.

A220 항공기는 현재 11개 항공사에서 174대가 운영 중이며 대한항공은 지난 2017년 A220 항공기를 첫 도입 한 이후 지금까지 총 10대의 항공기를 운영하고 있다.

