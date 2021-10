국토부 '생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업' 공모

국토교통부는 도시재생사업을 추진 중인 쇠퇴·노후지역을 대상으로 '2022년 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업' 공모를 실시한다고 5일 밝혔다.

생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업은 재생사업과 연계한 스마트서비스를 구축해 지역문제를 해결하고 정주여건을 개선하기 위한 사업이다.

이번 공모로 총 15곳 내외의 사업지를 선정해 사업지당 최대 5억원의 국비를 지원할 예정이다.

공모사업의 중점 지원대상은 안전·소방, 교통, 에너지·환경, 생활·복지 등 주민체감도가 높은 4대 분야다.

안전·소방 분야에선 스마트 예·경보 서비스가 대표적이다. 하천 수위 상승 시 하천 입구를 자동으로 차단해 안전성을 확보하고 수집된 수위 데이터로 재난 발생을 사전에 예측할 수 있다.

교통 분야에선 스마트 안심보행 서비스가 있다. 기존 교통 시설물에 지능형 CCTV, 속도위반 경보장치 등을 구축해 과속차량, 사각지대 보행자 접근정보 등을 전광판에 표출함으로써 운전자의 안전한 운행을 유도할 수 있다.

공모사업 접수기간은 다음달 25~26일이며, 관련 분야 전문가로 구성된 평가위원회의 평가 등을 거쳐 오는 12월 말까지 최종 선정할 계획이다.

김규철 국토부 도시재생사업기획단 단장은 "스마트서비스는 신규도시 뿐만 아니라 쇠퇴·노후지역의 정주여건 개선을 위해 꼭 필요하다"며 "각 지자체에서는 지역주민이 체감할 수 있고 지속가능한 스마트서비스를 적극 발굴해 주기 바란다"고 말했다.

