◆플랫폼 제국의 탄생과 브랜드의 미래= 브랜드가 거대화된 플랫폼에 종속되지 않고 자사 채널을 활성화하는 방법을 알려준다. 온라인과 오프라인 채널에서 찾는 새로운 패러다임이다. 대체 불가능한 브랜드만이 플랫폼 제국에서 살아남을 수 있다며 플랫폼이 채울 수 없는 인간 내면의 근원적 욕구에 주목한다.

"사람들이 제품을 검색하고 구매할 때 사용하는 스마트폰이나 컴퓨터 화면에 담을 수 있는 제품 수는 한정되어 있고, 다음 화면으로 넘어가기 위해서는 소비자의 인지적, 신체적 노력이 필요하다. 그래서 첫 화면에 보이는 제품들이 소비자의 관심을 받을 가능성이 크고, 소비자들도 이런 제품들이 시장에서 현재 가장 인기 있고, 믿을 만한 제품이라고 생각한다. 그중에서도 화면 좌측 상단에 위치한 제품들이 소비자에게 가장 많은 관심과 신뢰를 얻게 된다."

(김병규 지음/미래의창)

