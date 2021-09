2번째 졸업생 배출 … 동의대 부동산대학원, 부동산학 석사 학위수여식 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 부동산대학원의 후기 석사 ‘졸업식’이 치러졌다.

동의대는 지난 9월 25일 오전 11시 창의관 1층 프라임 세미나실에서 ‘2020학년도 후기 부동산대학원 석사과정 학위수여식’을 개최했다.

사회적 거리두기 단계 격상으로 일정이 연기돼 개최된 이 날 행사에는 부동산대학원 교수진과 제2기 졸업생 29명이 참석했다.

부동산대학원 연혁 소개와 학위수여, 원장 기념패 전달, 공로패 수여, 총동문회·원우회 기념품 전달 등 순서로 진행됐다.

부동산대학원 강정규 원장은 “5학기 학위과정을 통해 자신의 경쟁력을 키우고 또 다른 성공의 길을 위해 한발 더 나아가는 졸업생에게 축하의 말을 전한다”고 말했다.

강 원장은 “동의대 부동산대학원 2기 졸업생으로서 자부심을 가지고 뜻하는 일을 이루길 바란다”고 인사말을 전했다.

동의대 부동산대학원은 석사학위 과정에 부동산투자전공, 부동산개발·건설전공, 부동산자산경영전공 등 3개 전공(입학정원 40명)을 개설하고 있고, 부동산투자재테크과정(1년, 2학기제)을 별도로 운영하고 있다.

