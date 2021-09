KT, '갤워치4 골프에디션' 29~30일 사전판매

전국 KT 매장서 접수

공식 출시는 10월 8일

[아시아경제 차민영 기자] KT는 공식 온라인몰 KT샵에서 삼성전자 ‘갤럭시워치4 골프에디션’ LTE 모델을 오는 30일까지 사전판매 한다고 29일 밝혔다. 공식 출시는 10월 8일로 전국 KT 매장에서 구매할 수 있다.

갤럭시워치4 골프에디션 LTE 모델은 삼성전자에서 지난 15일 출시한 갤럭시워치4 골프에디션 블루투스 모델에 최초로 통신 기능을 지원한 모델이다. 이 모델은 지난 8월에 출시한 갤럭시워치4에 스마트캐디 애플리케이션(앱)이 탑재된 버전이다.

스마트캐디 앱은 생생하고 선명한 전세계 4만여개 코스 데이터를 제공하고 고저차, 언듈레이션 정보가 반영된 거리와 그린맵을 제공한다. 또한 홀 아웃 시 자동으로 나오는 스코어 입력 창에서 편리하게 스코어를 입력할 수 있는 등 골프 운동 시 다양한 정보 제공으로 편리하게 활용할 수 있다.

갤럭시워치4 골프에디션 LTE는 44mm 블랙, 40mm 실버 총 2가지 모델로 출시된다. 출고가는 44mm 35만9700원, 40mm 33만원이다.

KT 고객은 스마트 워치 전용 요금제 ‘LTE 데이터 투게더 Watch’에 가입하면 월 1만1000원에 데이터 250MB, 음성 50분, 문자 250건 등을 이용할 수 있다. 일부 요금제 고객은 1회선 무료 이용이 가능하다. 가령 5G 요금제인 ‘슈퍼플랜 초이스’ 중 프리미엄과 스페셜을 이용하거나 ‘슈퍼플랜 스페셜 요금제’ 이용 시 스마트 워치는 월이용료가 무료다.

KT는 갤럭시워치4 골프에디션 LTE 모델을 사전 구매한 고객에게 다양한 경품 이벤트도 진행한다. 사전 구매한 선착순 1000명에게는 골프 브랜드 ‘캘러웨이’의 특별 3종 패키지(디봇톨·볼마커·고급 골프공 3PS)를 제공한다.

액세서리 전문회사 슈피겐 코리아가 함께 진행하는 이벤트도 있다. 30명을 추첨해 20명에게는 서울 강남 인근 캘러웨이 퍼포먼스센터에서 50분간 무료로 피팅 레슨 서비스를, 10명에게는 캐리커처 작가와 함께하는 나만의 골프 액세서리를 제공한다. 볼마커 2종, 네임택 1종 중 선택 가능하다.

공식 출시 후 선착순 2000명에게는 삼성전자 정품 워치4 충전기를 제공한다. 신청은 전국 KT 매장에서 운영하는 ‘우리 매장 핫딜’의 배너광고를 통해 접수하면 된다.

김병균 KT 디바이스본부장 상무는 “기존 블루투스 워치에만 적용해왔던 골프에디션 모델을 통신형 워치에도 최초 적용하여 출시하게 되어 기쁘다”면서 “고객분이 직접 유료로 구매해야 했던 스마트캐디 앱을 무료로 이용할 수 있어 다양한 연령층까지 범위가 넓어진 골프 운동에 효율적으로 활용되길 바란다”고 말했다.

