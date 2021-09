유진투자증권, 해외선물 실전투자대회 개최…총상금 3000만원

[아시아경제 공병선 기자] 유진투자증권이 총상금 3000만원 규모의 해외선물 실전투자대회를 개최한다.

유진투자증권 자회사 유진투자선물이 오는 10월1일부터 12월31일까지 해외선물 실전투자대회 ‘커뮤니티 리그 시즌3’를 진행한다고 28일 밝혔다.

참여 가능한 대상은 소셜 트레이딩 플랫폼 ‘트커’ 가입 고객이다. 트커는 트레이딩 커뮤니티의 약자로 회원 간 해외선물 거래 정보를 공유하고 소통하는 플랫폼으로 지난해 8월 유진투자증권이 출시했다.

대회는 ‘수익률 리그’와 ‘승점 리그’로 나눠 진행되며 투자자들은 중복 참여도 가능하다. 수익률 리그는 매월마다 최고 수익률을 기록한 투자자를 가리는 대회다. 매달 한 차례씩 총 3차례 시상하며 회차별 상금은 총 500만원이다. 승점 리그에선 수익일 수, 수익거래 건수, 거래일 수 등 각각의 항목에 점수를 매겨 가장 높은 승점을 기록한 투자자에게 상금을 준다. 승점 리그는 주별 12회, 월별 3회 등 총 15차례 수상하며 회차별 상금은 100만원이다.

박영석 유진투자선물 리테일영업팀장은 “고객들의 높은 호응에 힘입어 커뮤니티 리그 시즌3를 준비하게 됐다”며 “해외선물 투자에 관심 있는 투자자들은 트커를 통해 대회에 참가하고 다양한 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.

