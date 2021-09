탈레반 "美 군사작전에 민간인 사망·시설 파괴…배상 요구할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 아프가니스탄에서 재집권한 탈레반이 미군의 군사작전으로 인해 아프간 민간인 사상과 기반시설이 파괴됐다며 미국에 손해배상을 요구할 계획이라고 밝혔다.

24일(현지시간) 스푸트니크 통신에 따르면 탈레반의 아프간 과도정부에서 문화정보 차관 대행을 맡은 자비훌라 무자히드는 "미군이 실수로 가한 많은 공격으로 주택과 이슬람 사원이 파손됐고 민간인 사망과 의료시설 파괴가 일어났다"며 "우리는 배상을 요구할 것"이라고 말했다.

특히 지난달 미군의 아프간 철수 과정에서 발생한 총격으로도 민간인 사상자가 발생했다면서 이와 관련해 국제연합(UN) 등에 제소할 계획이라고 언급했다.

.

그는 "공항 인근과 카불 전반에서 벌어진 행위로 여성과 어린이를 포함한 민간인 사망이 있었다"며 "이는 정의의 문제이고 인류애에 반하는 것"이라고 주장했다.

스푸트니크 통신은 다만 무자하드와 진행한 인터뷰에서 언급한 미군의 공습과 총격이 벌어진 장소와 시간을 상세히 밝히지는 않았다.

앞서 지난달 29일 미군의 카불 시내 드론 공습으로 어린이 최대 7명을 포함해 민간인 10명이 사망했으며 미군은 지난 17일 "참담한 실수였다"며 오폭을 인정했다.

