[아시아경제 이승진 기자] 더불어민주당 대권 주자인 이재명 후보 캠프는 '대장동 의혹'을 제기한 교수, 관련 내용을 보도한 기자를 검찰에 24일 고발했다.

캠프 측은 경북대 이모 교수와 조선일보 박모 기자를 공직선거법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고발했다고 밝혔다.

캠프는 "조선일보는 이 교수가 '대장동에서 이익을 환수해 시민에게 돌려줬다고 하는데 이는 이익이 아니라 사업 주체가 부담해야 하는 비용에 속한다'고 말했다고 보도했다"고 설명했다.

그러면서 "이 교수는 대장동 사업의 구체적인 내용에 대해서는 전혀 알 수 없음에도 사실확인이 완료된 것처럼 단정적 표현을 써 일반인이 자신의 발언이 사실인 것처럼 믿게 했다"며 "기자도 이런 사실을 알고 있었다"고 했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr