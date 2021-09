람보르기니 서울 서비스센터 TUV SUD 인증 획득

[아시아경제 이기민 기자]람보르기니 서울 서비스 센터가 24일 세계적인 품질 인증 기관인 티유브이(TUV) SUD로부터 차체 교정, 도장, 카본 파이버 수리 능력을 인정받아 TUV인증을 획득했다고 밝혔다.

람보르기니는 고객 서비스 확대를 위해 지난해 11월 서울 동대문구에 서울 서비스 센터를 확장·이전한 바 있다.

오토모빌리 람보르기니 본사는 TUV SUD와 엄격한 가이드라인을 기준으로 전세계 람보르기니 공식 서비스센터의 감사를 시행한다.

감사 내용은 차량의 구조적인 부분을 담당하는 차체에 대한 교정, 도장, 카본 파이버 수리에 대한 시설 및 장비에 대한 보유와 관련 기술을 습득한 테크니션의 전문성 평가 등으로 구성된다.

람보르기니 서울 서비스센터는 총 10개의 워크 스테이션과 람보르기니 전용 진단기 및 얼라인먼트 계측 장비 등을 갖춰 동시에 많은 수의 차량을 수리할 수 있다. 또한 전용 진단기를 통해 람보르기니 본사로부터 실시간으로 차량에 대해 피드백을 받아 수리에 대한 정확성을 높였다.

프랭크 슈타인라이트너 람보르기니 서울 대표는 "람보르기니 서울 서비스센터를 확장·이전한 지 1년이 채 되기 전 센터의 전문성을 입증할 수 있는 TUV 인증을 받게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 람보르기니 서울 고객에게 람보르기니만의 차별화된 브랜드 가치와 고객이 신뢰할 수 있는 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다 할 것"이라고 말했다.

