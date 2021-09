명싱티엔에스 "거래재개 위한 자본 유입 막바지"

[아시아경제 유현석 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,210 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.09.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 거래소 “명성티엔에스, 전현직 대표이사 횡령·배임 관련 조회공시 요구”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일명성티엔에스, 2차전지 분리막필름 건조 특허 취득 close 는 거래재개를 위해 유상증자를 포함한 신규 최대주주 영입에 막바지 협상 중으로 자본의 유입이 임박했다고 24일 밝혔다.

회사 관계자는 "조속한 주권매매 거래재개를 위해서는 거래소가 요구하는 내용을 수용하지 않을 수 없기에 회사의 미래 가치를 보고 투자를 희망하는 투자자와 막바지 협상 중"이라며 "새로운 최대주주는 양질의 자본력과 기술을 보유한 건실한 법인이며, 조만간 좋은 소식을 전할 수 있을 것"이라고 말했다.

명성티엔에스의 현 경영진은 유상증자를 포함한 최대주주 영입과 새로운 경영진을 영입하는데 최선을 다할 것이며, 거래소가 요구하는 이행 계획에 대한 조기 이행, 주권매매 거래 재개의 초석을 다진 후 물러나야 할 때 물러날 예정이라고 강조한다.

회사 관계자는 "소액주주 연대의 표 대결 선언 등에 대해서는 그 심정을 충분히 이해하지만, 새로운 최대주주 영입과 관련한 협상이나, 조속한 주권매매 거래재개에 결코 도움이 되지 않는다"며 "소액주주연대를 포함한 모든 주주들의 관심과 질책에 감사드리며, 회사를 위한 것이라면 수용할 것은 수용하겠다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr