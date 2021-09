[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 제휴점들을 위해 기존 신한카드 사업자대출상품 대비 10% 이상 저렴한 대출상품을 선보인다고 23일 밝혔다.

야놀자는 제휴점 중 신한카드 가맹점을 대상으로 자격심사를 진행한다. 이 대출상품은 타 금융권 대비 자격요건을 낮췄다는 게 회사 설명이다. 최소 50만원부터 최고 5000만원까지 대출 받을 수 있다.

앞서 야놀자는 지난해 9월 신한은행과 중소형 숙박점주 대상 맞춤형 금융지원을 위한 업무협약을 체결했다. 야놀자와 신한은행은 코로나19로 타격을 입은 숙박점주를 지원하기 위해 금융지원 대상과 혜택을 확대하는 등 협력해왔다.

야놀자 관계자는 "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 제휴점주들께 실질적 지원책을 제공하기 위해 신한카드와 함께 합리적 금융 혜택 확대안을 마련했다"고 말했다.

