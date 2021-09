"명절 후유증 극복" 마켓컬리, 다이어트 식품 최대 35% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리는 식단 조절, 다이어트 등에 도움이 되는 상품을 모아 최대 35% 할인해 선보이는 '명절 후 식단 관리' 기획전을 오는 30일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 '명절 후 식단 관리' 기획전은 샐러드, 닭가슴살, 다이어트 도시락 등 식사류부터 저칼로리 간식, 클렌징 주스와 건강기능식품까지 약 90여 가지 상품을 다양하게 제안한다. 다른 첨가물 없이 과일, 채소 등 천연 재료 100%만을 착즙한 클렌즈 주스 미니 샘플러 5종은 20% 할인해 판매한다. 하루 동안 5병을 마시는 원데이클렌즈를 비롯해 평일 2일 세트, 주말 세트 등도 판매한다. 소화 활동에 도움을 주는 푸룬주스, 콤부차, 내장지방 감소에 도움이 되는 ABC주스, 사과식초 등도 함께 선보인다.

명절 이후 본격적으로 다이어트를 결심한 고객을 위해 체지방 관리에 도움을 주는 건강기능식품과 음료 등도 최대 35% 할인한다. 마켓컬리는 체지방, 콜레스테롤 감소 및 미네랄, 유산균 관련 상품을 알약, 젤리, 가루 등 여러 형태의 상품으로 기획전을 구성했다. 가르시니아, 레몬티, 마테차 등 체지방 감소 음료도 할인 가격에 선보인다.

식단 관리를 위한 간편식으로는 샐러드, 닭가슴살, 다이어트 도시락 등 기존 상품에 두부 텐더, 곤약 볶음밥, 닭가슴살 만두, 다시마 국수 등 이색 다이어트 상품들도 추가로 선보인다. 운동 전후 간식으로 먹기 좋은 프로틴 드링크와 그릭요거트, 곡물 음료, 그래놀라 등도 기획전에서 소개된다.

한편 마켓컬리는 명절 연휴를 보내며 쌓인 피로 및 스트레스를 해소하고 스스로를 위한 선물을 할 수 있는 '명절 후 힐링' 기획전도 오는 30일까지 진행한다. 입욕제, 디퓨저, 바디오일, 마스크팩 등을 비롯해 안마기, 마사지건 등 각종 힐링 아이템 90여종을 최대 40% 할인 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr