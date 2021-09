에쓰오일·삼성물산, 수소·에너지신사업 협력 맞손

[아시아경제 최대열 기자] 에쓰오일(S-OIL)과 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 301,317 전일가 128,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)삼성, 추석맞이 농산물 소비 캠페인 지원…협력사 대금 조기지급 병행삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트 close 은 수소 등 에너지 신사업을 같이 하기로 했다고 22일 밝혔다.

탄소중립을 위해 친환경 에너지사업을 선도하기 위한 일환으로 앞서 지난 17일 이 같은 내용을 담은 협약을 맺었다. 수소사업과 관련해서는 인프라를 구축하는 한편 수소 공급·운영사업을 개발하고 해외 청정 암모니아·수소를 사들여 유통하는 사업도 찾기로 했다.

차세대 에너지사업분야에선 고효율 수소 연료전지를 공급하기 위한 연구개발·실증, 선제적 공동투자를 검토키로 했다. 친환경 바이오디젤이나 차세대 바이오항공유를 개발하고 해외 인프라를 활용한 원료 소싱, 생산·마케팅도 힘을 모은다.

에쓰오일의 원유정제 역량과 석유화학 설비, 삼성물산의 글로벌 네트워크 등이 시너지를 낼 수 있을 것으로 회사 측은 내다봤다. 에쓰오일은 2050년 탄소배출 넷제로 달성을 목표로 탄소경영 시스템을 고도화하면서 기후변화에 대응하는 한편 신규 사업모델을 개발하고 있다.

연료전지 벤처기업에 지분을 투자하는 한편 대주주인 사우디 아람코와 협력해 그린수소·암모니아 활용방안도 다각도로 검토중이다. 서울 시내 복합수소충전소 도입을 따져보고 있으며 버스·트럭 수소충전 인프라 구축을 위한 특수목적법인 코하이젠에도 참여했다.

