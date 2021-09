우리은행, '기업승계 택스 컨설팅' 서비스 무료 제공

세무·재무·회계 전문가가 서비스 제공

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 증가하는 기업승계 수요를 반영해 각 분야 전문가를 한 팀으로 구성해 ‘기업승계 택스(TAX) 컨설팅’ 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.

우리은행 ‘택스 컨설팅센터’는 기업승계를 위해 필수적인 세금 업무를 기본으로 회계와 재무 분야까지 종합 컨설팅 서비스를 제공한다. 승계 외에 매각 및 청산을 고려하고 있는 기업 고객에게도 맞춤형 서비스를 제공한다.

기업승계 택스 컨설팅은 대면 상담 뿐 아니라 화상 상담시스템을 이용해 기업이 원하는 공간에서 비대면으로도 가능하다. 우리원뱅킹과 인터넷뱅킹으로 신청 및 예약이 가능하며 비용은 무료다.

아울러 컨설팅 서비스와 함께 기업승계를 주제로 세미나 개최 및 차세대 기업인 교육 프로그램도 함께 제공할 계획이다.

우리은행 관계자는 “기업승계를 고민하는 기업들에 필요한 서비스를 다방면으로 제공하기 위해 ‘기업승계 택스 컨설팅 ’서비스를 준비했다”며 “다양한 분야의 전문가들이 앞으로도 양질의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

