속보[아시아경제 임주형 기자] 21일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 2만1683명, 접종 완료자는 9572명으로 집계됐다.

이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 3652만7829명으로 전체 인구의 71.1%에 해당한다.

