'소년이 온다' 한강 노원구 인문학 북콘서트 온다

인문학북콘서트 2회 '경계를 넘어: 과학과 예술', 10월5일 저녁 7시30분 마지막 회 '오늘, 다시 마주한 우리의 이야기', 10월12일 저녁 7시 30분 개최... 9월23일 네이버 예약페이지에서 예매, 강연과 공연 결합된 무료 힐링 공연

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 물리학자 김상욱, 작가 한강과 함께 하는 무료 인문학 북콘서트를 개최한다.

이번 북콘서트는 서울시자치구문화재단연합회 ‘2021 자치구 문화예술 콘텐츠 특성화 사업’ 공모에 선정된 것으로 코로나19 장기화로 문화예술 관람 기회가 크게 줄어든 구민들을 위해 마련됐다.

인문학과 음악을 결합한 문화 콘서트 형식으로 기획됐으며 ‘인지하지 못했던 사사로운 것들’이라는 주제 아래 '보편적인 청춘의 문장' '경계를 넘어: 과학과 예술' '오늘, 다시 마주한 우리의 이야기' 총 3회의 시리즈 공연으로 구성됐다.

오는 10월5일 오후 7시30분 노원문화예술회관 대공연장에서 열리는 '경계를 넘어: 과학과 예술'에는 ‘선을 넘는 녀석들 마스터-X’에 출연하여 대중적 인지도를 쌓은 물리학자 김상욱 교수가 강연한다.

과학과 예술이라는 다소 상반된 분야가 어떻게 조화롭게 어우러질 수 있을지, 예술이 가져다주는 창의적 영감은 어떤 것이 있을지 관객과 함께 이야기 나눌 예정이다.

강연 전에는 2020년 한국 대중음악상 후보에 오른 현악 4중주 ‘지박&VRI 스트링 콰르텟’이 공연을 선보일 예정이다.

시리즈 마지막인 '오늘, 다시 마주한 우리의 이야기'는 10월12일에 열리며 시간과 장소는 이전과 동일하다. 영국 최고 문학 상인 맨부커상을 수상한 작가 한강과 문학평론가 허희가 출연한다.

작가의 소설 '소년이 온다'와 '작별하지 않는다'를 통해 최근 미얀마 항쟁과 우리의 5.18 민주 항쟁, 제주4.3사건을 이야기하며 역사적 아픔을 함께 나누는 시간을 갖는다. 강연과 연계되어 선보일 음악 공연으로 싱어송라이터 장필순이 준비하고 있으며 따뜻하면서도 경건한 노래가 주제에 깊이를 더할 예정이다.

북콘서트는 모두 무료로 진행된다.

9월23일 오전 10시부터 네이버 예약 페이지를 통해 예매할 수 있으며 자세한 사항은 노원문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

코로나19 방역수칙을 준수하기 위해 거리두기 좌석제로 운영, 안전한 관람이 될 수 있도록 운영할 방침이다.

지난달 28일 성황리에 종료된 북콘서트 1회차 '보편적인 청춘의 문장'에서는 최은영 작가와 밴드 ‘브로콜리너마저’가 출연해 청년들에게 위로와 용기의 메시지를 전했다. 예매 당일 두시간만에 전석이 매진될 만큼 뜨거운 호응을 얻었으며, 그간 문화공연에 갈증을 느꼈을 구민들에게 큰 선물이 됐다.

오승록 노원구청장은 “이번 북콘서트가 주민들에게 위로와 즐거움이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들의 삶이 문화와 예술을 통해 더욱 풍요로워질 수 있도록 다양한 프로그램을 선보이겠다”고 말했다.

