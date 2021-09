볼보차코리아, 차주 가족 대상 체험 프로그램 '헤이, 파밀리' 개최

[아시아경제 이기민 기자] 볼보자동차코리아가 15일 가을을 맞아 볼보 차량을 소유한 차주의 가족 대상 체험 프로그램 '2021 헤이, 파밀리(2021 HEJ, FAMILJ)' 참가자를 모집한다고 밝혔다.

헤이, 파밀리 프로그램은 자연과 더불어 사는 삶을 제안하기 위해 볼보차코리아가 2018년부터 진행하는 고객 로열티 프로그램이다. 지난 해부터는 사회적 거리두기에 따라 모든 참가자들의 안전을 고려해 참가자들이 개별 일정을 즐기는 형태로 운영하고 있다.

이번 프로그램은 국내 가을 경치를 즐길 수 있는 영월(비브릿지), 경주(SG 빌라앤호텔), 여수(비고 리조트) 등 3개 지역의 독채 풀빌라에서 1박2일로 운영된다.

참여자는 가족 구성원에 맞는 숙소를 선택할 수 있으며, 프라이빗 풀, 바비큐 그릴, 히노끼탕 등 다양한 라이프스타일 프로그램을 체험할 수 있다. 또한 친환경 어메니티 패키지를 포함해 볼보자동차의 웰컴 패키지를 기본 제공한다.

이만식 볼보차코리아 세일즈 마케팅 총괄 전무는 "스웨디시 럭셔리 브랜드로서 모든 고객의 삶의 여정에서 프리미엄 경험을 선사하기 위해 이번 자리를 마련했다"고 말했다.

참가 신청은 오는 22일까지 볼보차코리아 브랜드 애플리케이션 '헤이, 볼보(Hej, Volvo)'를 통해 진행된다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr