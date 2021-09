[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일

<장 마감 후 주요공시>

▲ 효성티앤씨 =효성스판덱스가 차입한 채무금액에 대해 327억원 규모로 채무보증하기로 결정했다고 공시.

▲ 신세계 I&C =유통주식수 확대와 거래활성화를 위해 159억원 규모로 자사주를 처분한다고 결정

▲ 지누스 =미국 Cap Export사로부터 손해배상 청구 소송을 당했다고 공시. 소송금액은 명시돼 있지 않다고 밝혀.

▲ 계룡건설 산업=판교제2테크노밸리 인터파크 사옥 건립공사를 900억원 규모로 수주했다고 공시.

▲ 효성첨단소재 =유에이치산업개발에 언양공장 토지와 건물 및 구축물 일체를 1500억원 규모로 처분한다고 공시.

▲ 광주신세계 =정용진 신세계그룹 부회장이 보유 지분 전량을 신세계에 매도.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr