진주시, 2022년 문화재청 ‘문화재 야행 사업’ 공모 선정

‘진주 쇄미록, 진주성 민초 이야기’ 주제로, 국도비 1억4000만원 확보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지난 15일 문화재청의 2022년도 문화재 활용 야행 사업 공모에 ‘진주 쇄미록, 진주성 민초 이야기’를 주제로 선정돼 국·도비 1억4000만원을 확보했다고 밝혔다.

문화재 야행 사업은 국가사적 제118호인 진주성을 중심으로 진주검무 등 7개 무형문화재와 진주성 내의 김시민장군 전공비 등 유형문화재 13개를 이용하는 야간 개방형 문화재 활용 사업으로 총 사업비 2억5000만원이 소요된다.

야행의 테마는 야경, 야로, 야사, 야화, 야설, 야식, 야시, 야숙 등의 8야로 ▲진주성 내 경관 조명 설치 ▲영상 상영 및 전시 ▲무형문화재 공연 및 강연 ▲산홍이의 진주밥상 ▲성문 밖 저잣거리 등으로 구성돼 다양한 볼거리와 체험을 즐길 수 있는 장이 펼쳐질 예정이다.

시 관계자는 “이번 야행 공모 사업을 통해 문화재 본래의 기능을 되살리는 동시에 현대적 기능을 추가해 문화예술인과 상인, 지역민 모두의 참여로 문화유산 산업화를 통한 지역 경제 활성화를 이룰 수 있도록 추진할 예정”이라고 밝혔다.

