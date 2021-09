[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 자신의 인스타그램에 'blackandwhite'라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 클라라는 몸매가 드러나는 검은색 수영복을 입고 다양한 포즈를 취하고 있다.

사진을 본 팬들은 "여신님", "우아해요", "항상 너무 예뻐요" 등 댓글을 남기며 화답했다.

클라라는 현재 한국과 중국을 오가며 활동 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr