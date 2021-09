[아시아경제 유제훈 기자] 포르쉐AG는 오는 10월1일부로 포르쉐 모터스포츠 신임 회장에 토마스 로덴바흐(53)씨를 임명한다고 16일 밝혔다.

토마스 로덴바흐 신임 회장은 "신임 회장으로서 앞으로의 역할이 정말 기대되면서도 무거운 책임감을 느낀다"며 "전임 프리츠 엔칭어의 지휘 아래 이룬 위대한 성과들을 이어 가는 것이 가장 큰 목표이자 도전이 될 것"이라고 말했다.

또 그는 "커스토머 레이싱부터 전 세계 주요 레이싱 시리즈 제조사 참여에 이르기까지 변화하는 자동차 산업 트렌드에 맞춰 모터스포츠를 발전시킬 것"이라며 "무엇보다 내구 레이스와 포뮬러 E에서의 우승을 원하고 있으며, 커스토머 레이싱의 지속적인 발전 또한 중요하게 생각한다"고 말했다.

칠레 산티아고 태생의 토마스 로덴바흐는 카를스루에 공과대학(Karlsruhe Institute of Technology)에서 기계공학을 전공했다. DTM 입사를 시작으로 다양한 유럽 자동차 제조사에서 파워트레인 부품 개발을 담당했으며, 1998년 가을에 포르쉐에 입사했다. 파워트레인 개발 책임자로서 2013년까지 918 스파이더, 911 RSR, 911 GT3 R, 911 GT3 컵과 같은 레이싱 및 스포츠카 프로젝트에 참여했다.

