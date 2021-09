[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

[아시아경제 지연진 기자]

▲ 지더블유바이텍 지더블유바이텍 036180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,875 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,875 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일에이프런티어, 상호 '지더블유바이텍'으로 변경[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close = 코스닥시장본부, 풍문 등 조회결과 공시로 주권매매 거래정지 해제.

▲ 세영디앤씨 세영디앤씨 052190 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,850 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일 close = 코스닥시장본부, 주권매매거래정지 개선기간 부여

▲ 와이즈버즈 와이즈버즈 273060 | 코스닥 증권정보 현재가 1,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,915 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 와이즈버즈, 최대주주 한국정보인증으로 변경“삼성전자”, 지금 잡아도 될까요?와이즈버즈-카이스트, 다매체 광고 최적화 알고리즘 공동 개발협력 close = 최대주주인 미래테크놀로지가 한국정보인증에 흡수합병되면서 최대주주 변경.

▲ 매직마이크로 매직마이크로 127160 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일매직마이크로, 직무집행정지 대표이사 해임 후 김덕근 대표 선임 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일 close = 2020년 4월14일 이사회에서 결정한 제3자배정 유상증자 결정 철회

▲ OQP OQP 078590 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,380 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 OQP, 751억 규모 전환사채 평가손실 발생[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일OQP, 무형자산 인수 회사채 발행으로 종결… 감사의견 적정 가능성↑ close =주권매매 거래정지 개선기간 부여

▲ 라이트론 라이트론 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,420 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,420 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 라이트론, 박찬희 단독대표 체제로 변경[기로의 상장사]피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?②[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close = 코스닥시장본부, 주권매매 거래정지 해제 및 중견기업부로 소속 변경

▲ 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,850 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘美척추수술 권위자’ 앤서니 신 “엘앤케이바이오 제품, 미국서 경쟁력있어”엘앤케이바이오메드, 강력한 경영개선 조치로 회계문제 해소…회계투명성 확보엘앤케이바이오, 척추수술 권위자 앤서니 신과 협력 논의 close = 금융위, 회계처리 위반 행위로 인해 과징금 3026만원 부과

▲ 릭스솔루션 릭스솔루션 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 522 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 495 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주] 릭스솔루션, 윤석열 강조 '공정경제' 수혜주 부각에 강세모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close = 채권자인 엔비알컴퍼니, 서울중앙지법에 회계장부 등 열람 및 등사가처분 신청

▲ 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,380 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,520 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언![특징주]모트렉스, 반기 영업익 11배…해외서 AVN 흥행·전기차 성장 기대모트렉스, ESG 채권 100억원 발행…"친환경 모빌리티 비즈니스 가능성 확인" close = 경영안정화에 따른 성장동력 확보를 위해 모트렉스웰투시인베스트먼트 1호 지분 100%를 183억원에 취득결정

▲ 나노 나노 187790 | 코스닥 증권정보 현재가 2,205 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,275 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 “에코프로에이치엔” 후속! 쭉쭉 올라갑니다! 빵빵 터질 바이오株 “실적 성장에 주목”맥스트 따라간다! 최대 수혜 받는 ‘ㅇㅇㅇ’! 잭팟! close = 임시주총 결과 의결정족수 미달로 인해 이사 및 감사 선임안 부결

▲ 한양디지텍 한양디지텍 078350 | 코스닥 증권정보 현재가 8,560 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,690 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 한양디지텍, 우주항공산업 테마 상승세에 5.51% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일한양디지텍, 59억원 규모 금전대여 결정 close = 종속회사인 한양디지텍 비나 컴퍼니에 70억원 상당의 금전대여 결정.

▲ 디오 디오 039840 | 코스닥 증권정보 현재가 46,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,450 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 [조회공시]디오 "최대주주 지분 매각 포함한 다양한 전략적인 방안 검토"연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다디오, 2분기 영업이익 111억원…전년比 109.47%↑ close = 최대주주 지분 매각 추지설 관련 "디오홀딩스가 보유하고 있는 당사의 지분 매각을 포함한 다양한 전략적인 방안을 검토 중"이라며 "크레디트스위스증권 서울지점을 자문사로 선정 후 필요한 사전 절차를 진행하고 있지만 현재까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다"

▲ 웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,000 2021.09.16 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 웹젠, 자사주 35만주 취득 결정[클릭 e종목] “웹젠, 기존 주요 게임의 매출 감소”[종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은? close = 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 102억원 규모의 자사주 취득결정.

