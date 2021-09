웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 28,000 전일대비 1,000 등락률 -3.45% 거래량 450,525 전일가 29,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “웹젠, 기존 주요 게임의 매출 감소”[종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은?[클릭 e종목] "웹젠, 주가 상승 재료 소진…목표가 13%↓" close 은 자기주식 보통주 35만5000주 취득을 결정했다고 15일 공시했다. 취득예정 금액은 102억9500만원이다. 목적은 주가 안정 및 주주가치 제고이며 코스닥 시장을 통해 장내서 직접 취득할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr