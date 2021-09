GS건설, 2차전지 재활용 사업 본격화…포항에 공장 착공

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설이 리튬이온 배터리 리사이클링(2차전지 재활용) 사업의 첫 삽을 뜬다.

GS건설은 자회사인 에네르마가 15일 포항 영일만4 일반산업단지 내 규제자유특구에서 착공식을 가졌다고 밝혔다. 자리에는 허윤홍 GS건설 신사업부문 대표와 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장 등이 참석했다.

에네르마는 GS건설이 100% 지분을 가진 자회사로, 에너지(Energy)와 소재(Materials)의 앞글자 'Ener+Ma'를 합쳐 만들어진 이름이다. 에너지 소재 전문기업으로, 지난해 10월 법인이 설립됐다.

이번 착공되는 공장은 연 2만t 처리 규모다. 사용 후 2차전지를 수거해 물리적으로 파쇄한 뒤 블랙 파우더(배터리를 잘게 쪼갠 후 열처리 한 리튬·코발트·니켈·망간 등이 포함된 검은색 덩어리)제조하고 습식제련 과정으로 2차전지 소재 금속을 추출하는 공정이다.

에네르마는 1차적으로 약 1500억원을 투입해 2023년부터 상업생산에 들어갈 예정이다. 이번에 만들어질 공장은 GS건설이 축척해 온 플랜트·환경시설 설계와 시공경험을 바탕으로 한 시설 자동화 시스템을 구축하기로 했다.

2차전지 재활용 사업으로의 확대는 올해 GS그룹의 주요 경영방침인 '친환경 경영을 통해 지속가능한 미래성장 추진'과 맞물린다.

에네르마는 2차전지 재활용을 넘어 생산·재활용·소재 생산으로 이어지는 순환 협업체계를 구축하는 것을 목표로 사업을 확대해나갈 계획이다.

허윤홍 대표는 "이번 착공식 이후 본격적인 사업 진행으로 배터리 소재의 경쟁력을 확보하는 동시에 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화를 이룰 것"이라며 "GS건설은 배터리 리사이클링 사업을 친환경 신사업의 한 축으로 성장시켜 ESG 선도기업으로 환경과 사회를 생각하는 지속가능경영을 지속할 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr