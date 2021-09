초록뱀미디어, 방송 플랫폼 사업목적 추가…"K STAR채널로 콘텐츠 시너지 극대화"

[아시아경제 유현석 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,620 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,590 2021.09.15 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 초록뱀미디어, 아시아 기반 글로벌 OTT와 라이선스 계약…‘전세계 17개국 진출’초록뱀미디어, 메타버스 유니콘 기업 ‘쓰리디팩토리’ 투자초록뱀미디어 "유상증자, 전환우선주에서 보통주로 최종 결정…재무구조 건전성 강화" close 가 임시주주총회를 통해 ‘방송채널 사용업(PP: Program Provider)’ 관련 신규 사업을 사업목적으로 추가할 예정이라고 15일 밝혔다.

이번 사업목적 추가는 최근 인수한 케이블 채널 ‘K STAR’를 통해 방송영역으로 사업을 다각화하기 위해서다. 초록뱀미디어는 K STAR 채널에 자체 제작한 콘텐츠의 안정적인 편성 및 노출이 가능하고, 채널 광고 등 부가수익을 창출해 기존 콘텐츠 제작사업과 시너지를 극대화할 수 있다.

방송채널을 통해 송출할 콘텐츠를 적극적으로 확보하는 과정에서 자체 보유 콘텐츠 활용 극대화, 경쟁력 있는 IP확보 등이 가능하기 때문에 종합 콘텐츠 미디어 기업으로 도약하기 위한 발판을 마련할 수 있다.

초록뱀미디어는 방송채널 운영을 위한 전문인력도 빠른 시일 내에 배치할 예정이다. 이를 통해 현재 진행 중인 콘텐츠 사업과 시너지 창출은 물론 다양한 콘텐츠와 접목할 수 있는 추가적인 사업영역도 적극적으로 발굴해 나갈 계획이다.

초록뱀미디어 관계자는 “양질의 콘텐츠를 적극적으로 기획·제작해 ‘K STAR’ 채널이 국내 굴지의 방송채널로 성장할 수 있도록 노력하겠다”며 “다양한 콘텐츠와 접목할 수 있는 추가 사업 영역도 적극적으로 발굴해 나가는 등 장기적인 플랜을 가지고 자체 방송 플랫폼을 운영해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

초록뱀미디어는 지난 8월 ‘IHQ’가 운영하던 라이어티·연예정보 케이블 방송채널 K STAR 채널권을 인수해 방송사업에 본격 진출했다.

