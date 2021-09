[아시아경제 장세희 기자]14일 원·달러 환율이 소폭 하락 출발했다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오전 9시 16분 현재 전날 종가보다 2.3원 내린 달러당 1173.7원을 나타냈다.

환율은 2.0원 내린 1174.0원에 거래를 시작해 1173∼1174원에서 제한적인 움직임을 보이고 있다.

시장 참가자들은 이날 발표되는 미국의 8월 소비자물가지주(CPI)를 주목하고 있다.

오는 21∼22일 예정된 미 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 물가 상승 압력이 높아질 경우 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링(자산매입 축소) 시기는 빨라질 수 있다는 관측이 나온다.

같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 1066.91원이다.

