녹십자랩셀은 지씨셀로 상호를 변경한다고 13일 공시했다. 회사 측은 "녹십자랩셀과 녹십자셀의 합병에 따른 변경"이라고 설명했다.

