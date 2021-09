[아시아경제 이민우 기자] 넥스틴 넥스틴 348210 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 1,300 등락률 -2.14% 거래량 41,007 전일가 60,800 2021.09.13 14:32 장중(20분지연) 관련기사 넥스틴, SK하이닉스 중국법인과 65억 규모 공급 계약넥스틴, 中 JHICC와 97억 규모 계약넥스틴, SK하이닉스와 32억 규모 장비 공급계약 close 은 중국 Yangze Memory Technologies사(社)와 46억원 규모의 웨이퍼 검사 시스템 공급 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 9.23%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr