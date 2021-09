[클릭 e종목]"현대제철, 하반기에도 실적 '맑음'"

[아시아경제 박지환 기자] 메리츠증권은 10일 현대제철에 대해 하반기에도 여전히 실적 전망이 밝다며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만7000원을 유지했다.

문경원 메리츠증권 연구원은 "3분기 연결 기준 영업이익은 7555억원으로 전년 대비 2163% 증가할 것으로 시장 기대치 6293억원을 상회할 전망"이라고 밝혔다. 중국 수입재 감소로 인한 유통 가격 상승에 더해 조선3사향 후판 가격 협상이 완료되며 판재류 스프레드가 전분기 대비 7만1000원 크게 개선됐다. 또한 봉형강류 스프레드 역시 6만4000원 개선됐을 것으로 추정됐다. 최근 철근 가격 고시제가 유연하게 적용되며 철스크랩 가격 상승세가 판가에 그대로 전이되고 있기 때문이란 분석이 나온다. 그는 "7000여명의 협력업체 근로자들을 정규직으로 직접 채용 하면서 일부 일회성 인건비가 3분기 인식될 예정인 점은 아쉽지만 스프레드 개선을 가로막을 정도의 규모는 아니다"고 설명했다.

4분기에도 봉형강류의 추가적인 스프레드 개선에 힘입어 증익 가능성이 높은 상황이다. 최근 철광석 가격 급락세 감안 시 철스크랩 급등세도 주춤할 가능성이 높고, 현기차향 자동차 강판이 인상될 것으로 봤다. 현기차향 물량 중 30% 가량의 비중을 차지하는 수출 물량에 대해서는 5만원 이상의 인상이 기대돼 내수 물량도 추가적인 협상을 기대해볼 수 있다는 판단이다.

문 연구원은 "한때 0.45배로 상승했던 12개월 선행 주가순자산비율(PBR)은 0.38배로 하락했지만 연말까지 실적 개선이 예상되는 상황에서 하락 사이클 진입에 대한 우려는 이르다"고 진단했다.

