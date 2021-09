[아시아경제 이민지 기자] 한세예스24홀딩스 한세예스24홀딩스 016450 | 코스피 증권정보 현재가 8,700 전일대비 100 등락률 -1.14% 거래량 35,484 전일가 8,800 2021.09.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 네이버, 7000억에 예스24 인수 추진…1兆대 '메가딜' 가능성도 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세“제2의 삼성전자”, 찾았습니다! 초특급 재료! close 는 의류, 잡화, 제조·도매사업을 하는 에프알제이가 법인청산을 이유로 지주회사의 자회사에서 탈퇴한다고 9일 공시했다.

