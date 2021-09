피플펀드, '테스트 베드'로 중금리 신용평가모형 고도화 나선다

[아시아경제 송승섭 기자]피플펀드는 ‘D-테스트베드 시범사업’을 통해 중금리 신용평가모형을 고도화하고 중신용자 대안 정보 활용법을 제안할 예정이라고 9일 밝혔다.

피플펀드는 전일 금융위원회가 주최하는 D-테스트베드 시범사업 ‘신용평가 고도화’ 부문의 참여자로 최종 선정됐다. 해당 사업은 정부와 공공, 민간이 협력해 대규모 데이터를 모은 뒤 이를 민간부문에서 활용하도록 제공한다. 아이디어는 있지만 시험할 기회가 없었던 기업과 개인은 금융데이터와 개발·분석 환경을 활용해 아이디어를 시험해볼 수 있다.

피플펀드가 활용할 대안정보는 금융결제원, 시중은행, 카드사, 증권사 등이 제공·후원한 금융 이체, 자산, 투자, 소비 현황 관련 정보다. 해당 정보를 이용해 자체 신용평가모형의 성능을 재검증하고, 중신용자에 최적화된 변수와 활용법을 연구할 계획이다.

정승우 피플펀드 A&I그룹장은 “제대로 평가받지 못한 금융소외자를 재평가하기 위해 기존 대출 정보 외에도 다양한 대안 금융 데이터를 활용할 수 있는 연구 사업에 적극 참여하고 있다”며 “변별력 있는 대안 정보를 찾아내고 이를 알맞게 사용할 수 있는 최적의 데이터 가공법을 연구해 마이데이터 시대를 철저히 준비할 것”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr