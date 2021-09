주성엔지니어링, 태양광 제조장비 471억원 수주

[아시아경제 유현석 기자] 국내 대표 반도체·디스플레이·태양광 장비 기업인 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 12,850 전일대비 50 등락률 +0.39% 거래량 1,947,660 전일가 12,800 2021.09.08 15:09 장중(20분지연) 관련기사 주성엔지니어링, 471억원 규모 태양전지 제조장비 수주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일주성엔지니어링, SK하이닉스와 121억 규모 장비 공급 계약 close 은 유럽 태양광 셀 제조 업체로부터 약 471억 규모의 태양전지 제조장비를 수주했다고 8일 밝혔다. 이는 최근 매출액의 약 39.7%에 해당하는 규모다.

최근 온실가스 감축을 위한 탄소중립 등 글로벌 환경규제에 발맞춰 신재생에너지 산업이 빠르게 확장 되고 있는 가운데 주성엔지니어링은 해외 유수의 고객들과 신규수주를 활발하게 논의하고 있다.

주성엔지니어링은 2004년 태양전지 제조장비 개발에 착수한 이래로 태양전지 기술 관련 연구·개발(R&D)에만 약 3000억 이상 투자했다. 국내뿐 아니라 미국과 유럽, 중국, 동남아시아 등 다양한 고객사에 태양전지 양산 제조장비를 납품한 이력이 있다.

현재, 주성엔지니어링은 박막(Thin Film)형 태양전지 기술과 결정질(c-Si) 태양전지 기술 모두를 보유하고 있다. 단접합, 다중접합 등 다양한 방식의 기술을 태양전지에 적용시킬 수 있다.

올해 주성에서 개발한 N-Type 단결정 HJT(HeterojunctionTechnology) 태양전지가 세계 최고 수준인 발전전환효율 24.5% 이상을 달성하는 등 태양전지 기술의 확고한 경쟁력을 계속해서 유지하고 있다.

이러한 혁신의 배경에는 주성 용인 R&D센터가 있다. 작년 초 완공된 주성 용인 R&D센터는 반도체?디스플레이?태양광 기술을 한 공간에서 연구 개발해 기술개발의 속도를 높인다. 또 각 부문 기술들을 융?복합하여 연구개발의 시너지와 효율성을 극대화하는데 크게 기여하고 있다.

주성엔지니어링 관계자는 “반도체 ALD 기술과 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 대면적 증착기술을기반으로 HJT 기술과 페로브스카이트 기술을 융?복합하여 향후 35% 이상의 효율 구현이 가능한 차세대 태양전지 장비를 시장에 최초로 선보이겠다”며 “이러한 기술을 바탕으로 국내외 태양전지 장비 수주에 적극 대응하며 태양전지의 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr