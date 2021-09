벤투호, 레바논전에 선발 대폭 변화…황희찬·조규성 선발, 손흥민 결장

[수원=아시아경제 김형민 기자] 카타르월드컵 최종예선 첫 승이 절실한 벤투호가 황희찬(울버햄튼), 조규성(김천) 등을 선발로 내세워 레바논 사냥에 나선다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀은 7일 수원월드컵경기장에서 열리는 레바논과의 2022 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선 A조리그 두 번째 경기에서 선발 라인업을 대폭 바꿨다

스트라이커 황의조(보르도)도 벤치로 빠진 가운데 처음 발탁된 조규성(김천)이 원톱 선발로 나선다. 대표팀에 생애 처음 선발된 조규성이 벤투호의 최종예선 첫 득점의 막중한 책임을 지고 원톱으로 선발 출전한다. 왼쪽 공격은 나상호(서울), 오른쪽 공격은 황희찬(울버햄프턴)이 책임지며, 이재성(마인츠)과 이동경(울산), 황인범(LA FC)이 중원을 구성한다.

포백 라인은 홍철(울산)과 김영권(감바 오사카), 김민재(페네르바체), 이용(전북)이 지키며, 골키퍼 장갑은 김승규(가시와 레이솔)가 낀다.

한편 대표팀 간판이자 주장, 손흥민(토트넘)은 오른쪽 종아리를 다쳐 이번 레바논과의 경기에 출전하지 않는다. 대한축구협회는 7일 약 2시간 남겨두고 손흥민이 오른쪽 종아리 부상으로 결장한다고 발표했다. "손흥민이 어제 훈련 뒤 오른쪽 종아리에 불편감을 느껴 검사를 한 결과 근육 염좌가 발견돼 엔트리에서 제외됐다"고 설명했다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 대표팀은 이라크와 1차전에서 0-0으로 비겨 레바논전 승리가 간절하다. 손흥민이 갑작스럽게 이탈한 것은 큰 악재다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr