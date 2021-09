“민·관 함께 초거대 AI 생태계 만든다” 과기정통부, AI 대표기업과 '최고위 전략대화' 출범

민·관 대표로 구성된 'AI 최고위 전략대화' 출범

디지털 뉴딜과 연계한 체계적·효율적인 국가 AI 투자방향 모색

민·관 협력 통한 초거대 AI 생태계 활성화 추진방향 논의

[아시아경제 구은모 기자] 정부가 국내 주요 인공지능(AI) 기업들과 AI 핵심 기술과 서비스 개발을 위한 민·관 협력 채널을 구성하고, 기존의 AI보다 고도화된 기능을 갖추고 전문 영역에 활용될 수 있는 초거대 AI 생태계를 활성화하는 데 힘을 모으기로 했다.

과학기술정보통신부는 7일 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘제1회 인공지능 최고위 전략대화(AI Strategy Summit, 이하 전략대화)’를 서울 코엑스에서 개최했다고 밝혔다.

전략대화는 민·관 대표가 기업의 AI 투자 비전과 정부의 투자 방향을 공유하고 AI·데이터 경제 선도를 위한 전략적 협력 방안을 논의하는 AI 분야 민·관 협력 채널이다. 카카오, KT, LG유플러스, 네이버, SK텔레콤, 삼성전자 등 주요 기업들을 중심으로 AI 학계·연구계 대표 인사를 포함해 구성했으며, 매회 논의 주제에 따라 관련 기업과 타 부처 대표 인사를 추가해 탄력적으로 구성할 예정이다.

이날 열린 첫 번째 전략대화에서는 최근 AI 기술의 새로운 패러다임으로 부상하고 있는 초거대 AI를 주제로 논의가 이뤄졌다. 초거대 AI는 대용량 데이터와 슈퍼컴퓨팅 인프라를 활용해 AI의 규모를 수천억~수조개 매개변수 규모로 대폭 확장한 AI 기술이다. AI의 성능과 범용성이 비약적으로 향상되면서 우리나라 주요 기업들도 기술 선도를 위한 초거대 AI 모델 구축에 대규모 투자를 진행 중이다.

전략대화는 우리나라가 초거대 AI의 생태계를 조기에 활성화하고 기술 경쟁을 선도하기 위해 먼저 중소·스타트업에게 우리나라 기업이 구축한 초거대 AI 활용 기회를 제공해 초거대 AI의 활용과 확산을 지원하는 방안에 대해 논의했다.

아울러 정부는 중소·스타트업이 초거대 AI를 활용할 수 있도록 디지털 뉴딜 연계 등을 통해 필요한 컴퓨팅 자원을 지원한다. 또한 초거대 AI가 활용된 새로운 서비스의 조기 실증 기회 제공을 위한 공공분야 적용 방안 등을 검토하고, 초거대 AI 기반 서비스 개발과 성능 향상에 필요한 다양한 데이터가 ‘데이터 댐’ 프로젝트를 통해 구축돼 활용되도록 민·관이 함께 검토하고 지원할 예정이다.

초거대 AI 기술 선도를 위한 산·학·연 연구 협력도 강화한다. 이를 위해 정부에선 새로운 초거대 AI 후보군 발굴을 위한 연구개발 사업을 신규 추진하고, 디지털 뉴딜로 추진 예정인 정부의 사업과 연계해 초거대 AI의 성능 고도화에 필요한 후속연구를 진행해 학계와 연구계에 관련 연구경험을 축적할 수 있는 기회를 제공한다는 방침이다.

아울러 기업에선 연구개발 사업의 기획과 참여를 통해 초거대 AI 연구개발 수요를 반영하고, 학계·연구계의 연구개발 성과물을 바탕으로 기업이 보유한 대규모 데이터와 컴퓨팅 자원을 활용해 새로운 초거대 AI로 확장을 추진한다.

마지막으로 초거대 AI의 고도화와 결과물 활용과 관련된 제도 개선 방향에 대해서도 논의했다. 초거대 AI은 대규모 데이터 활용이 필요하고, 새로운 가치를 창출할 수 있기 때문에 데이터의 활용과 결과물의 지적재산권 문제 해소를 위한 저작권법, 특허법, 개인정보보호법 등의 법제 정비와 법제 정비 전 관련 서비스의 조기 실증을 위한 규제샌드박스의 활용 활성화 등이 필요하다.

이를 해소하기 위해 먼저 기업에서는 초거대 AI 서비스 실증을 위한 규제 특례 필요사항과 적용방법을 제안하고, 제안 내용을 바탕으로 민·관이 함께 초거대 AI 관련 규제샌드박스 활용 방안을 검토하기로 했다. 또한 정부는 개선 건의 사항을 적극 검토해 관계 부처와 협의하고, AI 법제 개선 로드맵에 따라 AI 관련 제도 개선을 추진할 예정이다.

임혜숙 과기정통부 장관은 “우리나라 AI 글로벌 경쟁력을 높이기 위해 민·관이 함께 AI 투자전략을 공유하고, 거대 AI 생태계 활성화를 위한 협력방향을 논의하는 의미 있는 자리였다”며 “논의된 내용을 바탕으로 민·관이 힘을 모아 우리나라 AI 경쟁력이 한 단계 더 도약할 수 있도록 정부도 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

전략대화는 앞으로 반기 1회 정기 개최될 예정이며, 논의 내용 구체화 및 세부 실행방안 수립을 위한 별도의 전문가 협의체를 논의 주제별로 구성해 다음 전략대화에 결과를 보고하는 형태로 운영된다.

논의 주제는 ▲기반 활용(인공지능반도체, 클라우드 등) ▲인재양성(민·관 인재양성 프로그램 연계 등) ▲서비스 활성화(디지털 헬스케어, 로봇, 모빌리티 등) 등 인공지능과 관련된 전 분야를 폭넓게 다룰 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr