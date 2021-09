[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ GV GV 045890 =김철현 각자대표 일신상의 사유로 사임

◆ 이그잭스 이그잭스 060230 ='이차전지용 바인더, 이를 포함하는 이차전지용 음극 및 이차전지' 특허 취득

◆ 손오공 손오공 066910 =운영자금 조달 위해 50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 세종메디칼 세종메디칼 258830 =정현국 각자대표 사임, 이재철 각자대표 신규 선임

◆ 케이피티유 케이피티유 054410 =베트남 계열사에 58억원 가량 대여 결정

◆ 엠브레인 엠브레인 169330 =보통주 1주당 280원 현금배당 결정

◆ 신라젠 신라젠 215600 =전 대표이사 외 2인 1심서 배임 유죄 판결

◆ 큐브앤컴퍼니 큐브앤컴퍼니 043090 =한주케미칼앤홀딩스로 사명 변경. 정재헌 대표 사임. 최승환 사내이사 대표로 신규 선임

◆ 오리엔트정공 오리엔트정공 065500 =247억원 규모 유상증자 결정

◆ 내츄럴엔도텍 내츄럴엔도텍 168330 =한국거래소 기업심사위원회, 상장유지 결정

◆ 스카이문스테크놀로지 스카이문스테크놀로지 033790 =한국거래소 기업심사위원회, 상장폐지 결정

◆ 포티스 포티스 141020 =상장폐지 이의신청에 따른 개선기간(2022년 4월14일까지) 부여

◆ 휴센텍 휴센텍 215090 =50억원 규모 전환사채 발행 결정, 200억 규모 리튬플러스 신주인수권부사채 취득 결정

◆ 맥스로텍 맥스로텍 141070 =상장폐지금지 가처분 소송 기각. 9월7~15일(7거래일) 간 상장폐지 따른 정리매매 개시

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr