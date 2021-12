[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일

<장 마감 후 주요 공시>

에코마이스터='횡령·배임 혐의 발생' 사실 공시로 상장적격성 실질심사 사유 추가

스튜디오산타클로스=종속회사 산타클로스빌리지 주식 100만주...50억에 취득 결정

내츄럴엔도텍=종속회사 엔도더마에 대한 유상증자 참여로 25만5992주 취득

