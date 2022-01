[이번 주 유상증자] 1월 첫째 주 유상증자

[아시아경제 유현석 기자] 이달(1월) 첫째 주에는 오리엔트정공 오리엔트정공 065500 | 코스닥 증권정보 현재가 2,745 전일대비 75 등락률 +2.81% 거래량 225,940 전일가 2,670 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 박영동 오리엔트정공 대표 “흑자전환은 시작, 미래 자동차 시장 향해 도약”오리엔트정공, 2분기 이어 3분기도 흑자… “흑자경영 궤도 진입”오리엔트정공, 공장 혁신으로 ‘흑자전환’ 시동 close , 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 49,000 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 41,275 전일가 48,850 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 이오플로우, 美웨어러블 비만치료 개발사 지분 70% 취득 이오플로우, 웨어러블 인공췌장 ‘이오패치 X’ 식약처 IDE 승인[클릭 e종목]이오플로우, 이유있는 자신감 "글로벌 진출 박차" close , 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 1,385 전일대비 15 등락률 -1.07% 거래량 369,891 전일가 1,400 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 자연과환경, 포스코건설로부터 233억 규모 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일자연과환경, 290억원 주주 배정 유상증자 결정 close , 에스엘바이오닉스가 유상증자를 진행한다.

◆오리엔트정공=오리엔트정공은 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자를 한다. 오는 5~6일 구주주 청약 및 초과 청약을 실시한 후 11~12일 일반공모 청약을 진행한다.

확정 발행가액은 오는 3일 공고될 예정이다. 1차 발행 가액인 1930원을 기준으로 총 830만주를 발행해 160억원을 조달할 예정이다.

확보한 자금은 채무상환에 120억원을 쏟을 예정이다. 또 23억원은 시설자금, 17억원은 운영자금에 사용한다.

오리엔트정공은 자동차 부품 업체다. 별도 기준 상반기 누적 매출액 389억원, 영업이익 8억원을 기록했다. 3분기 누적 매출액 575억원, 영업이익 13억원을 달성했다.

◆이오플로우=이오플로우는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자를 진행한다. 오는 6~7일 구주주 청약 및 초과 청약을 한다. 같은 달 11~12일 일반공모 청약을 한다.

1차 발행가액은 3만7800원으로 총 300만주를 발행해 1134억원을 조달한다. 확정 발행가액은 오는 4일 공고될 예정이다.

확보한 자금 중 533억원은 곤지암읍 수양리 공장 리모델링 및 설비투자 등 시설자금으로 활용된다. 551억원은 임상시험 및 연구개발과 원부자재 구매 등 운용자금으로 사용한다. 또 32억원은 채무상환에 18억원은 발행제 비용 등에 활용된다.

2011년 설립된 이오플로우는 웨어러블 약물 전달 솔루션 전문기업이다.

◆자연과환경=자연과환경은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행한다. 오는 6~7일 구주주 청약 및 초과 청약, 같은 달 11~12일 일반공모 청약을 한다.

확정 발행가액은 오는 4일 공고될 예정이다. 1차 발행가액은 966원이다. 총 1950만주를 발행해 188억원을 조달한다. 조달한 자금 중 99억원은 차입금 상환 등 채무 상환에 들어갈 예정이며 PC공장 들 설비투자를 위한 시설자금에 85억원을 투입한다.

자연과환경은 환경생태 복원, 토양 정화, PC 저류조, 기타 건축공 등의 사업을 영위하고 있다.

◆에스엘바이오닉스=에스엘바이오닉스는 주주 우선 공모 방식의 유상증자를 진행한다. 오는 7~10일 구주주 청약을 진행한 후 같은 달 12~13일 일반공모 청약을 실시한다.

확정 발행가액은 오는 5일 공고될 예정이다. 예정 발행가액은 5040원으로 총 820만주를 발행해 413억원을 조달한다.

조달한 자금 중 307억원은 부동산 양수 등 시설자금에 사용한다. 또 47억원은 중부청 추징금 등 기타자금으로 이용한다. 이와 함께 회사 운영자금에 29억원, 채무상환에 30억원을 투입할 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr