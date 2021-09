[아시아경제 류태민 기자] 케이피티유 케이피티유 054410 | 코스닥 증권정보 현재가 8,320 전일대비 200 등락률 -2.35% 거래량 12,928 전일가 8,520 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 케이피티유, 50억 규모 전환사채 발행 결정[특징주] 케이피티유, 알루미늄 국내 1위 생산 자회사 및 유통 부각 '강세'모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 베트남 계열사 ALK VINA 주식회사에 57억9850만원을 대여하기로 했다고 3일 공시했다.

이율은 연 4.6%로 대여기간은 이달 13일부터 2023년 9월 13일까지 2년이다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr