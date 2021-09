"난 트랜스젠더 여성" LA한인타운 스파 여탕서 신체 노출한 성범죄자 기소

[아시아경제 권서영 기자] 미국 로스앤젤레스(LA) 한인타운의 한 스파 업소 여탕에 출입한 트랜스젠더가 음란 노출 혐의로 기소되는 소동이 벌어졌다.

미국 LA카운티 검찰은 3일(현지 시각) 로스앤젤레스타임스(LAT) 등을 통해 스파 업소 여탕에서 신체의 주요 부위를 노출한 대런 머리저(52)가 5건의 중범죄 혐의로 기소당했다고 밝혔다. 이들은 머리저가 지난 6월 23일 LA 윌셔대로의 한인 스파 업소를 방문했다가 논란을 빚었다고 설명했다.

당시 머리저는 남성 상태인 신체의 알몸을 그대로 노출하고 자신의 성적 정체성이 트랜스젠더 여성이라고 주장하며 여탕에 들어갔다. 이에 여탕에 있던 고객들은 스파 업소의 직원을 상대로 격렬하게 항의하는 소동이 벌어졌으며, 그중 5명의 고객이 머리저를 경찰에 신고했다.

머리저는 자신이 법적으로 여성이며 노출 행위로 신고된 것은 트랜스젠더를 차별하는 행위라고 주장했다. 이에 해당 스파 업소 앞에서는 성 소수자 찬반 단체가 각기 시위에 나섰다가 유혈 충돌 사태가 벌어지기도 했다.

LA경찰은 머리저가 지난 2002년과 2003년에도 음란 노출 행위로 유죄 판결을 받아 2006년부터 성범죄자로 등록된 인물이라고 밝혔다. 그는 지난 2019년에도 총 7건의 노출 혐의로 기소돼 재판 절차를 진행 중이며, 이 중에는 웨스트 할리우드 공원의 한 수영장에서 여성과 어린이에게 알몸을 노출한 사건도 포함되어 있다.

한편 경찰은 머리저에 대한 체포 영장을 발부했다고 밝혔으며 머리저는 한 매체와의 인터뷰에서 경찰에 자진 출석하겠다는 의사를 알린 것으로 전해졌다.

