넥스트아이, 중국향 검사장비 사업 확대…"샨샨그룹 등 수주처 다변화"

[아시아경제 박형수 기자] 머신비전 검사장비 업체 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,495 전일대비 20 등락률 -1.32% 거래량 1,455,779 전일가 1,515 2021.09.03 14:42 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제넥스트아이, 中 샨샨그룹 자회사에 79억 규모 검사장비 수주…"추가 수주 2배 이상 기대"“美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신 보관” 독보적 기업 close 가 수주처 다변화를 통해 검사장비 후속 수주가 이어질 전망이라고 3일 밝혔다.

넥스트아이 관계자는 "편광판 공장 증설을 계획하고 있는 중국 샨샨그룹을 신규 고객사로 확보한 데 이어 중국 LCD 검사장비 시장점유율을 확대하기 위해 중국 영업을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "샨샨그룹 공장 증설에 따른 추가 검사장비 공급을 논의하고 있다"며 "빠르면 연말, 내년 초에 대규모 후속 수주가 있을 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

넥스트아이는 최근 중국 샨샨그룹의 편광필름 생산 자회사인 '샨진 광저우'와 79억원(약 680만달러) 규모의 편광필름 자동검사기 수주 계약을 체결했다.

샨샨그룹은 LG화학의 LCD 편광판 사업을 인수한 후 샨진 광저우를 통해 편광판 사업에 진출했다. 현재 샨샨그룹이 지분 70%, LG화학이 지분 30%를 보유하고 있다. 이후 샨샨그룹이 지분을 100%까지 늘릴 계획이다.

상하이증권거래소 상장사인 샨샨그룹은 현재 리튬전지, 편광필름, 신에너지 분야로 사업을 확장하고 있다. BOE, 차이나스타옵토일렉트로닉스(CSOT) 등 중국 내 대형 패널 업체를 고객사로 두고 있다.

회사 관계자는 "샨샨그룹은 기존 LG화학 공장 외에도 중국 장가항에 약 4000억원(약 22억위안)을 투자해 2개 라인을 신설할 계획"이며 "중국 면양에 약 6300억원(약 35억위안)을 투자해 2개 라인 신설을 계획하고 있다"고 소개했다. 이어 "현재 신규 4개 라인에 대한 검사장비 공급 협의를 진행 중"이며 "2배 이상의 추가 수주를 기대한다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr